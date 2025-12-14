Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nava a Aktie 149062937 / US6391931010

14.12.2025 07:01:06

Ausblick: Navan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nava a
12.40 EUR 4.64%
Kaufen Verkaufen

Navan A wird am 15.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Navan A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,077 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Navan A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 182,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,267 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,330 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 670,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 536,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch