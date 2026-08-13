Navamedic ASAShs Aktie 2472625 / NO0010205966
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Navamedic AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Navamedic AS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,020 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Navamedic AS nach den Prognosen von 2 Analysten 146,5 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 137,3 Millionen NOK umgesetzt worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,215 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,980 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 577,4 Millionen NOK, gegenüber 565,4 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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