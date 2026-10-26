Ausblick: Nautilus Biotechnology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nautilus Biotechnology wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,140 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,27 Prozent verringert. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,513 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 0,5 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch