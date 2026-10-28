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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Naturgy Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Naturgy Energy wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,509 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,600 EUR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Naturgy Energy nach den Prognosen von 2 Analysten 5,56 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,63 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 EUR im Vergleich zu 2,17 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 20,41 Milliarden EUR, gegenüber 19,46 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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