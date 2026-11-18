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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Natural Grocers by Vitamin Cottage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Natural Grocers by Vitamin Cottage veröffentlicht am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,552 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Natural Grocers by Vitamin Cottage ein EPS von 0,510 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Natural Grocers by Vitamin Cottage 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 353,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Natural Grocers by Vitamin Cottage 336,1 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 2,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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