Ausblick: National Vision verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

National Vision veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 325,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 512,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 487,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 0,370 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net