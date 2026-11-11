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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: National Vision verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
National Vision veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 325,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 512,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 487,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 0,370 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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