National Vision Holdings Aktie 38523646 / US63845R1077
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: National Vision verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
National Vision präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 499,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 486,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,962 USD im Vergleich zu 0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,06 Milliarden USD, gegenüber 1,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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