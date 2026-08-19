Ausblick: National Silicon Industry Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

National Silicon Industry Group A wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,020 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,33 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 48,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 895,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,130 CNY je Aktie, gegenüber -0,540 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 5,08 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 3,72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch