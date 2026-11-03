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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: National Retail Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
National Retail Properties wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
9 Analysten schätzen, dass National Retail Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,524 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll National Retail Properties in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 245,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 230,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 2,07 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 974,2 Millionen USD, gegenüber 926,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu National Retail Properties IncShs
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07:01
|Ausblick: National Retail Properties verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: National Retail Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu National Retail Properties IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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