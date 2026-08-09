Ausblick: National Health Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

National Health Investors lädt am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,843 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,790 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 72,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,4 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 283,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 378,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch