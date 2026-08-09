National Health Investors Aktie 955179 / US63633D1046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: National Health Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
National Health Investors lädt am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,843 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,790 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 72,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 21,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,4 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 283,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 378,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu National Health Investors IncShs
|
07:01
|Ausblick: National Health Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: National Health Investors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: National Health Investors stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: National Health Investors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: National Health Investors legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu National Health Investors IncShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.