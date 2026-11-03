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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: National Fuel Gas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
National Fuel Gas wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,04 USD. Das entspräche einer Verringerung von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll National Fuel Gas 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 472,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte National Fuel Gas 434,1 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,25 USD aus, während im Fiskalvorjahr 5,68 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,23 Milliarden USD.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu National Fuel Gas Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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