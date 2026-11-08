Ausblick: National Energy Services Reunited stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

National Energy Services Reunited äussert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,356 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 97,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll National Energy Services Reunited in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 495,9 Millionen USD im Vergleich zu 295,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 0,520 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net