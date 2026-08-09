National Energy Services Reunited Aktie 37029127 / VGG6375R1073
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: National Energy Services Reunited öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
National Energy Services Reunited präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,353 USD aus. Im letzten Jahr hatte National Energy Services Reunited einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 327,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 448,5 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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