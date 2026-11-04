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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Natera zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Natera öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
19 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,281 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,640 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 707,5 Millionen USD gegenüber 592,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,454 USD im Vergleich zu -1,520 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 2,91 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Natera Inc
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04.11.26
|Ausblick: Natera zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Natera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Natera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Natera Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.