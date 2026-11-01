Ausblick: Nat Aluminium informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nat Aluminium stellt am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,95 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 51,35 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,92 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,43 INR, gegenüber 31,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 206,64 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 177,60 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net