Ausblick: Nasdaq stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nasdaq präsentiert am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,47 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 25,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,09 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 5,90 Milliarden USD, gegenüber 8,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch