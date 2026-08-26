Nari Technology Development Aktie 1684265 / CNE000001G38
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nari Technology Development stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Nari Technology Development wird am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,310 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Nari Technology Development einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Nari Technology Development in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 17,04 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 15,35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,04 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 76,23 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 65,93 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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