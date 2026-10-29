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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Narayana Hrudayalaya veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Narayana Hrudayalaya gibt am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass Narayana Hrudayalaya für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,67 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,72 INR je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 72,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,44 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Narayana Hrudayalaya für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,30 Milliarden INR aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 52,83 INR je Aktie, gegenüber 39,67 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 110,14 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 78,96 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Narayana Hrudayalaya Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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