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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: NanoXplore informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NanoXplore gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass NanoXplore für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,016 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 32,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 31,0 Millionen CAD gegenüber 23,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 CAD, gegenüber -0,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 137,9 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 117,3 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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