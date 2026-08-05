Namura Shipbuilding Aktie 762854 / JP3651400008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Namura Shipbuilding veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Namura Shipbuilding stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 72,57 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Namura Shipbuilding 65,75 JPY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Namura Shipbuilding nach den Prognosen von 2 Analysten 39,43 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,49 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 334,80 JPY, während im vorherigen Jahr noch 310,92 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 173,03 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 159,04 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Namura Shipbuilding Co Ltd
|
05.08.26
|Ausblick: Namura Shipbuilding veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Namura Shipbuilding gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Namura Shipbuilding präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Namura Shipbuilding mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Namura Shipbuilding legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Namura Shipbuilding Co Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.