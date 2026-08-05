NAMCO BANDAI Holdings Aktie 2149745 / JP3778630008
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: NAMCO BANDAI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
NAMCO BANDAI wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 49,92 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 15,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 59,22 JPY erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll NAMCO BANDAI nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 293,29 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 300,43 Milliarden JPY umgesetzt worden.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 219,08 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 217,49 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.380,05 Milliarden JPY, gegenüber 1.348,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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