NAKANISHI Aktie 1095723 / JP3642500007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NAKANISHI wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass NAKANISHI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,16 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 36,61 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NAKANISHI in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,48 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 153,99 JPY, gegenüber -28,700 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 91,97 Milliarden JPY im Vergleich zu 81,18 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu NAKANISHI INC
|
06.08.26
|Ausblick: NAKANISHI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: NAKANISHI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: NAKANISHI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: NAKANISHI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu NAKANISHI INC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.