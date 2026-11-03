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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Myriad Genetics legt Quartalsergebnis vor
Myriad Genetics wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,200 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Myriad Genetics noch -0,290 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,99 Prozent auf 191,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,720 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,950 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 777,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 824,5 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.
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07:01
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21.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Myriad Genetics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
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20.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
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20.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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20.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Myriad Genetics Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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