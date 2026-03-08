Ausblick: Myomo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Myomo stellt am 09.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,086 USD. Dies würde einen Verlust von 760,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Myomo -0,010 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,4 Millionen USD – ein Minus von 13,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Myomo 12,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,366 USD, gegenüber -0,160 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 40,0 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 32,6 Millionen USD generiert worden waren.

