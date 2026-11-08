Ausblick: Myomo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Myomo wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent auf 11,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,314 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 40,9 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net