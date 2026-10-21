Mycronic AB Registered Shs Aktie 145585641 / SE0025158629
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mycronic Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mycronic Registered lädt am 22.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,78 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Mycronic Registered einen Gewinn von 1,11 SEK je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,17 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 27,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,71 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,30 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,99 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,48 Milliarden SEK, gegenüber 8,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mycronic AB Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: Mycronic Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Mycronic Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Ausblick: Mycronic Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: Mycronic Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Mycronic Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mycronic AB Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.