Ausblick: MVB Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MVB Financial wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,410 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MVB Financial ein EPS von 1,32 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,87 Prozent auf 39,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MVB Financial noch 41,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 156,5 Millionen USD, gegenüber 189,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch