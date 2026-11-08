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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: MultiPlan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MultiPlan A äussert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -3,626 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 14,28 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -4,230 USD je Aktie erzielt worden waren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent auf 256,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 246,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -15,117 USD je Aktie, gegenüber -17,300 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 965,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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