Ausblick: Multiconsult ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Multiconsult ASA wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Multiconsult ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 NOK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Multiconsult ASA nach den Prognosen von 5 Analysten 1,52 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,42 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,79 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 9,22 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,11 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,63 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net