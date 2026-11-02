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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Multiconsult ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Multiconsult ASA wird am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Multiconsult ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 NOK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Multiconsult ASA nach den Prognosen von 5 Analysten 1,52 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,42 Milliarden NOK umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,79 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 9,22 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,11 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,63 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Multiconsult ASA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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