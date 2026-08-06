Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un veröffentlicht am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,328 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,89 Prozent verringert. Damals waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,63 Prozent auf 18,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 72,75 Milliarden USD, gegenüber 78,21 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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