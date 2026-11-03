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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mueller Water Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mueller Water Products wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,376 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Mueller Water Products nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 375,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 380,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Mueller Water Products Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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