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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: MTAR Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MTAR Technologies lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MTAR Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,05 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,38 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll MTAR Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,74 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 175,99 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,29 INR, wohingegen im Vorjahr noch 30,57 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,45 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,76 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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