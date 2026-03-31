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31.03.2026 07:01:06

Ausblick: MSC präsentiert Quartalsergebnisse

MSC
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MSC wird am 01.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,837 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 891,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 931,7 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,28 USD je Aktie, gegenüber 3,57 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 3,96 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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