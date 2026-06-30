Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’224 0.4%  SPI 20’041 0.4%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’627 -0.2%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 6’232 0.2%  Gold 3’990 -0.7%  Bitcoin 48’041 -1.1%  Dollar 0.8098 0.3%  Öl 72 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156SAP345952Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nikkei 225-Titel Fujitsu-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fujitsu-Anleger freuen
Nikkei 225-Wert NGK Insulators-Aktie: Über diese Dividende können sich NGK Insulators-Anleger freuen
JD.com erhält Deutschlands Investitionskontroll-Freigabe bei Ceconomy - Aktien im Fokus
Maersk-Aktie steigt nach höherem Gewinnausblick
RWE sichert sich 1,5 Milliarden Euro über Green Bond - Aktie im Blick
Suche...
Plus500 Depot

MSC Aktie 185377 / US5535301064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 07:01:06

Ausblick: MSC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MSC
93.82 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen

MSC lädt am 01.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent auf 1,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu MSC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten