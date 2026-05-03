MSA Safety Aktie 23909487 / US5534981064
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: MSA Safety zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MSA Safety wird am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,11 Prozent auf 451,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 421,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,70 USD je Aktie, gegenüber 7,09 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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