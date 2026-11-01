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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: MSA Safety stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MSA Safety wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,09 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MSA Safety 1,77 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MSA Safety in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 528,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 468,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,07 USD im Vergleich zu 7,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu MSA Safety Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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