Ausblick: MSA Safety stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MSA Safety wird am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,09 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MSA Safety 1,77 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MSA Safety in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 528,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 468,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,07 USD im Vergleich zu 7,09 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net