MS&AD Insurance Group Holdings Aktie 3507453 / JP3890310000
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: MS&AD Insurance Group legt Quartalsergebnis vor
MS&AD Insurance Group wird am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass MS&AD Insurance Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 75,30 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 147,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 10,18 Prozent auf 1.750,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.948,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 443,62 JPY je Aktie, gegenüber 342,98 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 7.347,80 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 7.112,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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