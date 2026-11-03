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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mrs Bectors Food Specialities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mrs Bectors Food Specialities noch 1,19 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,26 Milliarden INR gegenüber 5,51 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,59 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,41 Milliarden INR, gegenüber 20,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mrs. Bectors Food Specialities Limited Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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06.08.26
|Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Mrs. Bectors Food Specialities Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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