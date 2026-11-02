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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: MPLX LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MPLX LP Partnership Units wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,74 Prozent auf 3,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, gegenüber 4,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 13,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,82 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu MPLX LP. Partnership Units
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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