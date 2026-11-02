Ausblick: MPLX LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MPLX LP Partnership Units wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,74 Prozent auf 3,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD, gegenüber 4,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 13,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net