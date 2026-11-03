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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mowi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mowi lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mowi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,48 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,72 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 16,41 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 EUR, gegenüber 16,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 6,47 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 66,67 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mowi
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07:01
|Ausblick: Mowi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Mowi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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11.08.26
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12.05.26
|Ausblick: Mowi veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mowi
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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