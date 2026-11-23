Movado Group gibt am 24.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,552 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 31,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 195,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,17 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 707,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 673,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net