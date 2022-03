Ausblick: Mountain Province Diamonds gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mountain Province Diamonds wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,090 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 95,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mountain Province Diamonds 0,046 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 6,22 Prozent auf 85,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Mountain Province Diamonds noch 80,2 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,265 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,277 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 308,9 Millionen CAD, gegenüber 227,0 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch