Ausblick: Mount Logan Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mount Logan Capital wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Mount Logan Capital im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,640 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 461,28 Prozent auf 15,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,485 USD, gegenüber -7,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 51,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr -12,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net