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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mount Logan Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mount Logan Capital wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Mount Logan Capital im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,640 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 461,28 Prozent auf 15,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -4,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,485 USD, gegenüber -7,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 51,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr -12,4 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mount Logan Capital Inc Registerd Shs
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04.11.26
|Ausblick: Mount Logan Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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10.08.26
|Ausblick: Mount Logan Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mount Logan Capital Inc Registerd Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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