Motorsport Game a Aktie 123116356 / US62011B2016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Motorsport Games A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Motorsport Games A veröffentlicht am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Motorsport Games A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Motorsport Games A 2,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD, gegenüber 1,43 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 14,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,3 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Motorsport Games Inc Registered Shs -A-
|
13.08.26
|Ausblick: Motorsport Games A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Motorsport Games Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.