Ausblick: Motorola Solutions präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Motorola Solutions öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,42 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Motorola Solutions 3,33 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,71 USD, gegenüber 12,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 12,97 Milliarden USD im Vergleich zu 11,68 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net