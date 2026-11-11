Ausblick: Morrow Bank Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Morrow Bank Registered wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,365 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,45 Prozent auf 541,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Morrow Bank Registered noch 461,2 Millionen SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,05 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,93 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net