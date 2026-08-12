Morrow Bank AB Registered Shs Aktie 151642525 / SE0026852725
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Morrow Bank Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Morrow Bank Registered wird sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,303 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Morrow Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 370,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 19,16 Prozent verringert.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,28 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,05 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,88 Milliarden SEK, gegenüber 1,88 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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