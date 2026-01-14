Ausblick: Morgan Stanley öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Morgan Stanley wird sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äussern.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,22 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,74 Milliarden USD aus - eine Minderung von 24,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Morgan Stanley einen Umsatz von 23,38 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,89 USD, gegenüber 7,95 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 70,18 Milliarden USD im Vergleich zu 107,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch