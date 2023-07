Ausblick: Morgan Stanley gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Börse aktuell - Live Ticker

Für die Börse in Festlandchina geht es am Montag abwärts, während die Märkte in Japan und Hongkong geschlossen bleiben. Am heimischen Aktienmarkt wurden vor dem Wochenende Pluszeichen beobachtet. Der deutsche Leitindex schloss hingegen knapp unterhalb der Nulllinie. Die Wall Street baute am Freitag ihre Vortagesgewinne teilweise aus.