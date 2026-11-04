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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Moreld AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Moreld AS Registered öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,919 NOK je Aktie gegenüber 0,190 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,21 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 6,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,07 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 8,06 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Moreld AS Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.